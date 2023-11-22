СБУ: Блогер Олешко, бежавший за границу, получил подозрение

Блогер Мирослав Олешко получил подозрение, сообщила Служба безопасности Украины. По данным следствия, он незаконно выехал из Украины во время полномасштабного вторжения и занимается информационно-подрывной деятельностью, что вредит ВСУ.

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Правоохранители установили, что Олешко в августе 2023 года покинул территорию Украины по поддельной справке военно-врачебной комиссии. Блогер сделал это после подтверждения пригодности к службе и вызова в территориальный центр комплектования, пишет СБУ.

"Находясь за границей, он систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии", – отмечает ведомство.

Олешко получил подозрение по двум статьям: препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям и использование заведомо подложного документа.

Блогеру грозит до восьми лет заключения.

В настоящее время он находится за границей.

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