Підозрюваний у держзраді Шарій виявився членом Міжнародної федерації журналістів – ІМІ
Підозрюваний у державній зраді проросійський пропагандист Анатолій Шарій виявився членом Міжнародної федерації журналістів та заявляє про нібито погрози у зв'язку з розслідуванням про наркокартелі в Європі. Про це повідомляє громадська організація Інститут масової інформації з посиланням на власні джерела.
"За інформацією джерел ІМІ, Шарій розіслав низці міжнародних медійних організацій листа з проханням про підтримку, в якому він заявляє про погрози у зв'язку з нібито його розслідуванням діяльності наркокартелів у Європі", – йдеться у повідомленні.
Шарій заявив, що є членом Міжнародної федерації журналістів та "шокований тим, що як журналіст зазнав нападу в Європі", передає ІМІ.
Інститут звернувся по коментар до цієї організації, чи дійсно Шарій є її членом.
24 жовтня в Іспанії нібито закидали запальною сумішшю віллу Шарія, повідомляла місцева газета El Diario.
Ось фото буцімто посвідчення Шарія, котре публікує ІМІ:
- 5 травня 2022 року Шарія було затримано в Іспанії для подальшої екстрадиції в Україну, згодом його відпустили під підписку про невиїзд. На LIGA.net виходив розбір його пропагандистської діяльності.
- 6 вересня того самого року Верховний Суд остаточно заборонив діяльність Партії Шарія. Вона стала першою проросійською партією, яка остаточно заборонена в судовому порядку.
- У листопаді СБУ затримала у Запоріжжі блогера, який працював на Telegram-канал Шарія і збирав інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту, яку також використовували спецслужби РФ.
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