Подозреваемый в госизмене Шарий оказался членом Международной федерации журналистов – ИМИ

Подозреваемый в государственной измене пророссийский пропагандист Анатолий Шарий оказался членом Международной федерации журналистов и заявляет о якобы угрозах в связи с расследованием о наркокартелях в Европе. Об этом сообщает общественная организация Институт массовой информации со ссылкой на собственные источники.

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"По информации источников ИМИ, Шарий разослал ряду международных медийных организаций письмо с просьбой о поддержке, в котором он заявляет об угрозах в связи с якобы его расследованием деятельности наркокартелей в Европе", – говорится в сообщении.

Шарий заявил, что является членом Международной федерации журналистов и "шокирован тем, что как журналист подвергся нападению в Европе", передает ИМИ.

Институт обратился за комментарием к этой организации, действительно ли Шарий является ее членом.

24 октября в Испании якобы забросали зажигательной смесью виллу Шария, сообщала местная газета El Diario.

Вот фото якобы удостоверения Шария, которое публикует ИМИ:

5 мая 2022 года Шарий был задержан в Испании для дальнейшей экстрадиции в Украину, впоследствии его отпустили под подписку о невыезде. На LIGA.net выходил разбор его пропагандистской деятельности.

выходил разбор его пропагандистской деятельности. 6 сентября того же года Верховный Суд окончательно запретил деятельность Партии Шария. Она стала первой пророссийской партией, окончательно запрещенной в судебном порядке.

В ноябре СБУ задержала в Запорожье блогера, работавшего на Telegram-канал Шария и собиравшего информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу, которую также использовали спецслужбы РФ.

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