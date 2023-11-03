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Подозреваемый в госизмене Шарий оказался членом Международной федерации журналистов – ИМИ

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 21:40
Подозреваемый в госизмене Шарий оказался членом Международной федерации журналистов – ИМИ - Фото
Анатолий Шарий (Скриншот по видео)

Подозреваемый в государственной измене пророссийский пропагандист Анатолий Шарий оказался членом Международной федерации журналистов и заявляет о якобы угрозах в связи с расследованием о наркокартелях в Европе. Об этом сообщает общественная организация Институт массовой информации со ссылкой на собственные источники.

"По информации источников ИМИ, Шарий разослал ряду международных медийных организаций письмо с просьбой о поддержке, в котором он заявляет об угрозах в связи с якобы его расследованием деятельности наркокартелей в Европе", – говорится в сообщении.

Шарий заявил, что является членом Международной федерации журналистов и "шокирован тем, что как журналист подвергся нападению в Европе", передает ИМИ.

Институт обратился за комментарием к этой организации, действительно ли Шарий является ее членом.

24 октября в Испании якобы забросали зажигательной смесью виллу Шария, сообщала местная газета El Diario.

Вот фото якобы удостоверения Шария, которое публикует ИМИ:

Фото: джерело ІМІ

Смотрите также: Пророссийскому блоггеру Шарию сообщили о подозрении в госизмене: аудио прослушивания

Артём Джерипа
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