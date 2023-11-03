Подозреваемый в госизмене Шарий оказался членом Международной федерации журналистов – ИМИ
Подозреваемый в государственной измене пророссийский пропагандист Анатолий Шарий оказался членом Международной федерации журналистов и заявляет о якобы угрозах в связи с расследованием о наркокартелях в Европе. Об этом сообщает общественная организация Институт массовой информации со ссылкой на собственные источники.
"По информации источников ИМИ, Шарий разослал ряду международных медийных организаций письмо с просьбой о поддержке, в котором он заявляет об угрозах в связи с якобы его расследованием деятельности наркокартелей в Европе", – говорится в сообщении.
Шарий заявил, что является членом Международной федерации журналистов и "шокирован тем, что как журналист подвергся нападению в Европе", передает ИМИ.
Институт обратился за комментарием к этой организации, действительно ли Шарий является ее членом.
24 октября в Испании якобы забросали зажигательной смесью виллу Шария, сообщала местная газета El Diario.
Вот фото якобы удостоверения Шария, которое публикует ИМИ:
- 5 мая 2022 года Шарий был задержан в Испании для дальнейшей экстрадиции в Украину, впоследствии его отпустили под подписку о невыезде. На LIGA.net выходил разбор его пропагандистской деятельности.
- 6 сентября того же года Верховный Суд окончательно запретил деятельность Партии Шария. Она стала первой пророссийской партией, окончательно запрещенной в судебном порядке.
- В ноябре СБУ задержала в Запорожье блогера, работавшего на Telegram-канал Шария и собиравшего информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу, которую также использовали спецслужбы РФ.
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