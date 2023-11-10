СБУ: Затримали коригувальницю ракет та дронів по "зерновому коридору" та військовим – фото

В Одеській області затримано коригувальницю, яка наводила російські ракети та безпілотники на "зерновий коридор" та військові об'єкти, повідомляє Служба безпеки України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одну інформаторку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по території Одещини. Серед основних цілей ворога були місця базування Сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря", – пише відомство.

Окупантам була потрібна розвідінформація для підготовки серії атак по військовій та критичній інфраструктурі області із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе, зазначає спецслужба.

"Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російську інформаторку, задокументували її злочинні дії та затримали", – зауважує СБУ.

Правоохоронці встановили, що фігуранткою є жителька села Приморське Одеської області – це на півдні, поряд з портами на Дунаї.

З агресором жінка комунікувала через свого сина, який мешкає у РФ та контактує з ворожими спецслужбами, зазначає слідство.

Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності, пише СБУ.

Правоохоронці повідомили жінку про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану, та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікаціі її учасників.

Фігурантці загрожує до 12 років ув'язнення, наразі вона перебуває під вартою, триває розслідування.

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.

У серпні Україна відкрила новий морський маршрут з Одеси, який спочатку використовувався для виходу цивільних суден, що застрягли в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вдень 5 листопада повідомлялось про влучання в об'єкт інфраструктури в Одесі російською протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Ввечері пролунала серія вибухів – пошкоджено Художній музей.

8 листопада Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії, є загиблий та поранені серед екіпажу, постраждав працівник порту.

Дивіться також: Бійці СБУ за ніч знищили 20 цілей росіян: танки, гармати та укріплення – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.