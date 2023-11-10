СБУ: Задержали корректировщицу ракет и дронов по "зерновому коридору" и военным – фото
В Одесской области задержана корректировка, которая приводила российские ракеты и беспилотники на "зерновой коридор" и военные объекты, сообщает Служба безопасности Украины.
"Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одну информаторку российских спецслужб, корректировавшую воздушные удары РФ по территории Одесской области. Среди основных целей врага были места базирования Сил обороны и логистические центры экспорта украинского зерна вблизи акватории Черного моря", – пишет ведомство.
Оккупантам требовалась развединформация для подготовки серии атак по военной и критической инфраструктуре области с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе, отмечает спецслужба.
"Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российскую информаторку, задокументировали ее преступные действия и задержали", – отмечает СБУ.
Правоохранители установили, что фигуранткой является жительница села Приморское Одесской области – это на юге, рядом с портами на Дунае.
С агрессором женщина коммуницировала через своего сына, проживающего в РФ и контактирующего с вражескими спецслужбами, отмечает следствие.
Во время обыска у задержанной был изъят мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности, пишет СБУ.
Правоохранители сообщили женщине о подозрении в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения, и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.
Фигурантке грозит до 12 лет тюрьмы, пока она находится под стражей, продолжается расследование.
- После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.
- В августе Украина открыла новый морской маршрут из Одессы, первоначально использовавшийся для выхода гражданских судов, застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.
- Днем 5 ноября сообщалось о попадании в объект инфраструктуры в Одессе российской противорадиолокационной ракетой Х-31П. Вечером прозвучала серия взрывов – поврежден Художественный музей.
- 8 ноября Россия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии, погибла и ранена среди экипажа, пострадал работник порта.
Смотрите также: Бойцы СБУ за ночь уничтожили 20 целей россиян: танки, пушки и укрепления – видео
Комментарии