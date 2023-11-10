СБУ: Задержали корректировщицу ракет и дронов по "зерновому коридору" и военным – фото

В Одесской области задержана корректировка, которая приводила российские ракеты и беспилотники на "зерновой коридор" и военные объекты, сообщает Служба безопасности Украины.

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"Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одну информаторку российских спецслужб, корректировавшую воздушные удары РФ по территории Одесской области. Среди основных целей врага были места базирования Сил обороны и логистические центры экспорта украинского зерна вблизи акватории Черного моря", – пишет ведомство.

Оккупантам требовалась развединформация для подготовки серии атак по военной и критической инфраструктуре области с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе, отмечает спецслужба.

"Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российскую информаторку, задокументировали ее преступные действия и задержали", – отмечает СБУ.

Правоохранители установили, что фигуранткой является жительница села Приморское Одесской области – это на юге, рядом с портами на Дунае.

С агрессором женщина коммуницировала через своего сына, проживающего в РФ и контактирующего с вражескими спецслужбами, отмечает следствие.

Во время обыска у задержанной был изъят мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности, пишет СБУ.

Правоохранители сообщили женщине о подозрении в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения, и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

Фигурантке грозит до 12 лет тюрьмы, пока она находится под стражей, продолжается расследование.

После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.

В августе Украина открыла новый морской маршрут из Одессы, первоначально использовавшийся для выхода гражданских судов, застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

Днем 5 ноября сообщалось о попадании в объект инфраструктуры в Одессе российской противорадиолокационной ракетой Х-31П. Вечером прозвучала серия взрывов – поврежден Художественный музей.

8 ноября Россия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии, погибла и ранена среди экипажа, пострадал работник порта.

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