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СБУ: Коп оказался агентом ФСБ, вернулся из Крыма после вторжения и работал до весны 2023

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 13:10
СБУ: Коп оказался агентом ФСБ, вернулся из Крыма после вторжения и работал до весны 2023 - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего полицейского, работавшего на Федеральную службу безопасности РФ и передавала врагу данные о Силах обороны на юге.

"СБУ разоблачила еще одного агента РФ в Николаевской области. Им оказался бывший правоохранитель, которого уволили из Национальной полиции в марте 2023 года. Фигурант работал на российскую ФСБ и передавал врагу информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в Николаевской и Одесской областях", - пишет ведомство.

СБУ отмечает, что разоблачение проходило при личном содействии Министра внутренних дел Игоря Клименко.

По данным ведомства, информатором оккупантов является житель Николаева, который с 2016 по 2020 год находился на территории временно оккупированного Крыма и периодически ездил в Россию, где его и привлекла к сотрудничеству спецслужба РФ.

В начале полномасштабного вторжения РФ мужчина получил задачу вернуться на материковую Украину и устроиться в одно из подразделений Нацполиции, пишет СБУ.

Следствие установило, что фигурант также передавал украинским защитникам ложные сведения о путях передвижения военной техники захватчиков.

Впоследствии подозреваемый был уволен из правоохранительных органов из-за совершения дорожно-транспортного происшествия в нетрезвом состоянии, однако продолжил работать в пользу России, замечает ведомство.

"Сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом российского агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали", – пишет спецслужба.

Следствие установило, что для коммуникации с оккупантами мужчина использовал "связных", одним из которых был прокремлевский блоггер Сергей Лебедев (известный под псевдонимом "Лохматый"), находящийся во временно оккупированном Донецке и работающий на ФСБ.

Во время обыска у задержанного был изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с захватчиками.

Мужчине сообщили о подозрении, статья не уточняется, ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

LIGA.net обратилась в СБУ и Нацполицию с вопросом, известно ли им, как мужчину взяли в полицию и были ли соответствующие проверки, учитывая его проживание во временно оккупированном Крыму, поездки в РФ и возвращение в Украину только после начала полномасштабного вторжения.

В СБУ ответили, что идет следствие, и сейчас обнародована вся разрешенная информация.

Ответа от Нацполиции пока нет.

  • СБУ сообщила , что в Одесской области задержана корректировка, которая приводила российские ракеты и беспилотники на "зерновой коридор" и военные объекты.

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Артём Джерипа
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