СБУ заочно повідомила про підозру заступнику міністра оборони Росії Криворучку

Посадовець особисто координує постачання армії РФ керованих авіаційних бомб та ракет "Іскандер", зазначили в СБУ

Олексій Криворучко (Фото: ресурс окупантів)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру одному із заступників міністра оборони Росії Олексію Криворучку. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Йому інкримінують ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що карається позбавленням волі на термін від 10 до 15 років. За даними спецслужби, Криворучко брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Зокрема, за наказами посадовця до окупаційних угруповань надходить зброя та боєприпаси, які виробляють підприємства військово-промислового комплексу агресора.

Також слідство встановило, що він особисто координує постачання російському війську керованих авіаційних бомб та балістичних ракет "Іскандер". Окупанти використовують це озброєння для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

В СБУ зазначили, що оскільки Криворучко перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.

23 квітня стало відомо про затримання заступника міністра оборони Росії Іванова. Його обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Затримання Іванова було результатом дій Головного управління розвідки, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбах.

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