СБУ заочно сообщила о подозрении заместителю министра обороны России Криворучко

Алексей Криворучко (Фото: ресурс окупантов)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении одному из заместителей министра обороны России Алексею Криворучко. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Ему инкриминируют ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. По данным спецслужбы, Криворучко принимал участие в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В частности, по приказам чиновника в оккупационные группировки поступает оружие и боеприпасы, производимые предприятиями военно-промышленного комплекса агрессора.

Также следствие установило, что он лично координирует поставки российской армии управляемых авиационных бомб и баллистических ракет "Искандер". Оккупанты используют это вооружение для массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

В СБУ отметили, что поскольку Криворучко находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против украинцев.

23 апреля стало известно о задержании замминистра обороны России Иванова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Задержание Иванова было результатом действий Главного управления разведки, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбах.

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