СБУ: Разоблачен российский агент, готовивший прорыв диверсионных групп в Харьков
Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который, по данным следствия, вербовал осужденных для подготовки прорыва российских разведывательных групп в Харьков. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.
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Как отметили в СБУ, ФСБ России преследовала цель сформировать агентурную сеть в Харьковской области, чтобы способствовать прорыву собственных ДРГ для захвата стратегических объектов региона.
В спецслужбе заявили, что для выполнения задачи россияне привлекли заключенного из местной исправительной колонии, который вскоре должен был выйти на свободу.
По указанию россиян мужчина вербовал других осужденных, у которых также истек срок наказания, проинформировали правоохранители.
"После выхода из тюрьмы они [осужденные] должны были разъехаться по Харькову и пограничным поселкам региона и устанавливать геолокации украинских блокпостов и укрепрайонов. Также агрессор надеялся получить от своей агентуры точные координаты ключевых объектов жизнеобеспечения с актуальным "отчетом" о системе их охраны", – говорится в сообщении СБУ.
Благодаря полученным данным, как утверждают в спецслужбе, Россия должна была подготовить диверсионные рейды в прифронтовые районы области, избегая оборонительных линий украинских войск.
По данным следствия, мужчина, разоблаченный СБУ, был завербован россиянами, когда с 2012 года находился за решеткой на временно оккупированной части Луганской области. Еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины его перевели в исправительную колонию в Харьковской области.
Однако перед этим, по информации СБУ, он получил инструкции от российской спецслужбы по разведывательно-подрывной деятельности на украинской территории.
В тюрьме мужчина должен был завербовать других заключенных, и после выхода на свободу связаться со своим российским куратором для уточнения задач и сроков их выполнения, сообщили правоохранители.
В настоящее время мужчине доложено о подозрении по факту государственной измены. Ему может грозить от 12 до 15 лет тюрьмы.
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