СБУ: Разоблачен российский агент, готовивший прорыв диверсионных групп в Харьков

По данным СБУ, мужчина должен был способствовать прорыву российских ДРГ для захвата стратегических объектов под Харьковом

СБУ (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который, по данным следствия, вербовал осужденных для подготовки прорыва российских разведывательных групп в Харьков. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

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Как отметили в СБУ, ФСБ России преследовала цель сформировать агентурную сеть в Харьковской области, чтобы способствовать прорыву собственных ДРГ для захвата стратегических объектов региона.

В спецслужбе заявили, что для выполнения задачи россияне привлекли заключенного из местной исправительной колонии, который вскоре должен был выйти на свободу.

По указанию россиян мужчина вербовал других осужденных, у которых также истек срок наказания, проинформировали правоохранители.

"После выхода из тюрьмы они [осужденные] должны были разъехаться по Харькову и пограничным поселкам региона и устанавливать геолокации украинских блокпостов и укрепрайонов. Также агрессор надеялся получить от своей агентуры точные координаты ключевых объектов жизнеобеспечения с актуальным "отчетом" о системе их охраны", – говорится в сообщении СБУ.

Благодаря полученным данным, как утверждают в спецслужбе, Россия должна была подготовить диверсионные рейды в прифронтовые районы области, избегая оборонительных линий украинских войск.

По данным следствия, мужчина, разоблаченный СБУ, был завербован россиянами, когда с 2012 года находился за решеткой на временно оккупированной части Луганской области. Еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины его перевели в исправительную колонию в Харьковской области.

Однако перед этим, по информации СБУ, он получил инструкции от российской спецслужбы по разведывательно-подрывной деятельности на украинской территории.

В тюрьме мужчина должен был завербовать других заключенных, и после выхода на свободу связаться со своим российским куратором для уточнения задач и сроков их выполнения, сообщили правоохранители.

В настоящее время мужчине доложено о подозрении по факту государственной измены. Ему может грозить от 12 до 15 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

16 мая СБУ задержала жителя Харькова, помогавшего российским захватчикам готовить новое наступление в регионе.

22 мая СБУ задержала мужчину, подозреваемого в подготовке к захвату россиянами Волчанска в Харьковской области.

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