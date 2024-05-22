Готував захоплення Вовчанська: СБУ затримала місцевого жителя – йому загрожує в'язниця

СБУ каже: підозрюваний "втемну" використовував знайомих, у яких вивідував "потрібну" інформацію під час побутових розмов

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з головним управлінням Генерального штабу Росії у підготовці до захоплення Вовчанська в Харківській області. Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу.

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За даними СБУ, чоловіка найбільше цікавили геолокації важкої артилерії Збройних Сил України, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи російських військових, що намагаються захопити Вовчанськ.

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила місцевого підприємця, розповіли правоохоронці. Той, за їхніми даними, під виглядом розв'язання комерційних питань об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ.

Фото: СБУ

Також підозрюваний "втемну" використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував "потрібну" інформацію під час побутових розмов, а надалі узагальнював отримані відомості та надиктовував їх у голосових повідомленнях для російської розвідки, стверджують у СБУ.

"Звітуючи" окупантам, він детально описував розташування українських захисників з прив’язуванням до місцевих орієнтирів. У правоохоронному органі вважають, що одержані розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів.

Фото: СБУ

Але співробітники СБУ завчасно викрили чоловіка та затримали його, а також провели додаткові заходи для убезпечення позицій українських військ.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості. Наразі він перебуває під вартою – йому загрожує до восьми років за ґратами.

Станом на 20 травня з прикордоння Харківської області було евакуйовано понад 10 500 осіб.

20 травня заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що ЗСУ приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, водночас штурмувати місто ворог не припиняє.

21 травня Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема й у Вовчанську.

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