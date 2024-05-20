Надзвичайникам разом із Національною поліцією та волонтерами вдалося евакуювати понад 10 500 людей із прикордоння. Відповідне відео опублікувало Міністерство внутрішніх справ.

"За 150 м від нас, якраз коли проїхали переїзд, прилетіла бомба," – розповів рятувальник.

Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад працюють у зоні бойових дій, аби вивезти з-під обстрілів якомога більше цивільних. Станом на 20 травня вдалося евакуювати понад 10 500 людей.

18 травня у Вовчанську росіяни обстріляли автомобіль із цивільними, коли ті намагались евакуюватися з міста – загинули дві людини. Також стало відомо про вбивства окупантами місцевих жителів.

Читайте також: "РФ дійшла до першої лінії. У планах – Вовчанськ". Зеленський про ситуацію на фронті – за хвилину

війнаХарківська областьевакуаціяВовчанськ