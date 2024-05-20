Надзвичайникам разом із Національною поліцією та волонтерами вдалося евакуювати понад 10 500 людей із прикордоння. Відповідне відео опублікувало Міністерство внутрішніх справ.

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"За 150 м від нас, якраз коли проїхали переїзд, прилетіла бомба," – розповів рятувальник.

Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад працюють у зоні бойових дій, аби вивезти з-під обстрілів якомога більше цивільних. Станом на 20 травня вдалося евакуювати понад 10 500 людей.

18 травня у Вовчанську росіяни обстріляли автомобіль із цивільними, коли ті намагались евакуюватися з міста – загинули дві людини. Також стало відомо про вбивства окупантами місцевих жителів.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

16 травня росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнали шестеро людей, серед яких начальник Вовчанської МВА.

Станом на 18 травня, за даними ДСНС, з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали майже 10 000 людей.

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