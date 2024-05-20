Надзвичайники евакуювали з прикордоння Харківської області понад 10 500 людей – відео МВС
Надзвичайникам разом із Національною поліцією та волонтерами вдалося евакуювати понад 10 500 людей із прикордоння. Відповідне відео опублікувало Міністерство внутрішніх справ.
"За 150 м від нас, якраз коли проїхали переїзд, прилетіла бомба," – розповів рятувальник.
Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад працюють у зоні бойових дій, аби вивезти з-під обстрілів якомога більше цивільних. Станом на 20 травня вдалося евакуювати понад 10 500 людей.
18 травня у Вовчанську росіяни обстріляли автомобіль із цивільними, коли ті намагались евакуюватися з міста – загинули дві людини. Також стало відомо про вбивства окупантами місцевих жителів.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 16 травня росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнали шестеро людей, серед яких начальник Вовчанської МВА.
- Станом на 18 травня, за даними ДСНС, з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали майже 10 000 людей.
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