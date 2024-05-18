З прикордонних сіл Харківської області евакуювали вже майже 10 000 осіб, зокрема лише з Вовчанська вивезено п'яту частину від цієї кількості. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"Триває евакуація людей з населених пунктів Вовчанської громади Харківської області. Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують проводити евакуаційні заходи", – розповіли в ДСНС.

За даними рятувальників, з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 9900 жителів.

"Тільки з Вовчанської громади було евакуйовано близько 2500 осіб", – додали надзвичайники.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

12 травня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.

13 травня на Сумщині ухвалено рішення про завчасну добровільну евакуацію з прикордонних міст Білопілля та Ворожба.

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