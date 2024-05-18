Умєров про наступ у Харківській області: ЗСУ стабілізують ситуацію, але потрібна зброя

Рустем Умєров (Фото: Telegram)

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що ситуація на лінії фронту біля Харкова є "складною, але вона перебуває під контролем". Проте, за його словами, Сили оборони потребують більше озброєння й це наразі головна проблема. Про це міністр розповів в інтерв'ю CNN.

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Умєров заявив, що Сили оборони стабілізують ситуацію, але Україна все ще потребує допомоги у вигляді більшої кількості зброї: ракет, засобів протиповітряної оборони, артилерії.

"Це те, що є проблемою станом на зараз. Отже, ми залучили більшу кількість людей, але нам потрібно більше зброї", – сказав він.

Міністр оборони зазначив, що росіяни ведуть обстріли мирного населення та міст поруч із держкордоном.

"Ми даємо їм (армії РФ. — Ред.) відсіч. Ми хочемо врятувати людські життя, тому проводимо евакуацію громадян до Харкова. Саме звідти (з міст поруч із державним кордоном. – Ред.) ми евакуйовуємо людей, щоб вони не потрапляли під російські обстріли", – сказав він.

Говорячи про найближчі плани російського диктатора Володимира Путіна щодо України, Умєров зазначив, що його мета не змінюється.

"Він (Путін. — Ред.) хоче, щоб Україна зникла як незалежна і суверенна держава. Він хоче, щоб українці зникли як етнос. І щоб ми не були членом НАТО. Він хоче розширити фронт, щоб розтягнути українські сили. Також він користується тим, що є затримка у постачанні зброї в Україну", — сказав міністр оборони.

Мапа: Deepstate

17 травня Зеленський заявив, що Україні вдалося стабілізувати російські війська на Харківщині. Армія РФ змогла просунутися максимум на 10 км.

За словами президента, перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони.

Крім цього, він повідомив, що росіяни не дійшли до бетонної лінії укріплень на Харківщині, і зараз вони перебувають приблизно на першій лінії.

У Генштабі проінформували, що станом на ранок 17 травня на півночі Харківщини триває одне боєзіткнення у районі Стариці. У Вовчанську йде робота з посилення оборони та покращення тактичного положення.

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