Зеленський: На Харківщині росіяни не дійшли до бетонних укріплень

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Росіяни не дійшли до бетонної лінії укріплень у Харківській області, зараз вони приблизно на першій лінії. Про це під час спілкування зі ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський, передає журналіст LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"До бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули", – заявив президент.

За його словами, окупанти зараз знаходяться приблизно на першій лінії, котру будували українські військові "на війні, під постійним вогнем".

Зеленський пояснив, що першу та другу лінію оборони будують військові, а третю – місцева влада.

"Вона [третя лінія] найпотужніша – не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", – підсумував він.

13 травня очільник Харківської обладміністрації доручив зібрати всіх учасників будівництва фортифікацій – кожен підрядник має прозвітувати про виконані роботи, а за результатами буде пресбрифінг.

Також Зеленський заявив, що Україні вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз знаходяться.

За словами президента, перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони.

Читайте також: Укріплення на Харківщині. У березні ДПСУ пояснювала, чому їх не будують на самому кордоні