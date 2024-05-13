Фортифікації на Харківщині. Щодо результатів будівництва прозвітують публічно – ОВА
Очільник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов заявив, що доручив зібрати всіх учасників будівництва фортифікацій – кожен підрядник має прозвітувати про виконані роботи – за результатами буде пресбрифінг.
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Звітувати підрядники будуть на засіданні групи "Прозорість та підзвітність" – про його результати публічно прозвітують під час пресбрифінгу, на якому представники медіа зможуть поставити "будь-які уточнюючі питання, які хвилюють громадськість", сказав посадовець.
Сьогодні ж Синєгубов повідомив, що Сили оборони зайняли завчасно підготовлені фортифікації на півночі Харківської області й продовжують давати відсіч російським окупантам.
"Потрібно розмежовувати завдання, які стояли перед адміністрацією, перед Міністерством оборони тощо. Я можу відповідати за адміністрацію. Ті завдання, які стояли перед нами, ми виконали вчасно і на наших позиціях перебувають українські захисники", – зазначив він.
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- 12 травня в українському сегменті соцмереж та деяких ЗМІ розганялася інформація про нібито відсутність укріплень на Харківському напрямку. У березні Державна прикордонна служба пояснювала LIGA.net, що на півночі фортифікації неможливо побудувати на самому кордоні – і їх будують "максимально близько", де це можна зробити.
- Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони стверджує, що інформація про відсутність оборонних рубежів у Харківській області – це російська інформаційно-психологічна операція.
- Вовчанська міська адміністрація заявила, що фортифікаційні споруди там побудували, проте через постійні ворожі обстріли зводити їх "було непросто".
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