Фортификации на Харьковщине. О результатах строительства отчитаются публично – ОВА
Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявил, что поручил собрать всех участников строительства фортификаций – каждый подрядчик должен будет отчитаться о выполненных работах – по результатам будет пресс-брифинг.
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Отчитываться подрядчики будут на заседании группы "Прозрачность и подотчетность" – о его результатах публично отчитаются во время пресс-брифинга, на котором представители медиа смогут задать "любые уточняющие вопросы, волнующие общественность", сказал чиновник.
Сегодня же Синегубов сообщил, что Силы обороны заняли заранее подготовленные фортификации на севере Харьковской области и продолжают давать отпор российским оккупантам.
"Нужно разграничить задачи, стоящие перед администрацией, перед Министерством обороны и т.д. Я могу отвечать за администрацию. Стоявшие перед нами задачи мы выполнили вовремя и на наших позициях находятся украинские защитники", – отметил он.
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- 12 мая в украинском сегменте соцсетей и некоторых СМИ разгонялась информация о якобы отсутствии укреплений на Харьковском направлении. В марте Государственная пограничная служба объясняла LIGA.net, что на севере фортификации невозможно построить на самой границе – и их строят максимально близко, где это можно сделать.
- Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны утверждает, что информация об отсутствии оборонных рубежей в Харьковской области – это российская информационно-психологическая операция.
- Волчанская городская администрация заявила, что фортификационные сооружения там построили, однако из-за постоянных вражеских обстрелов возводить их "было непросто".
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