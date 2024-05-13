Фортификации на Харьковщине. О результатах строительства отчитаются публично – ОВА

Строительство фортификаций (Фото: Харьковская обладминистрация)

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявил, что поручил собрать всех участников строительства фортификаций – каждый подрядчик должен будет отчитаться о выполненных работах – по результатам будет пресс-брифинг.

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Отчитываться подрядчики будут на заседании группы "Прозрачность и подотчетность" – о его результатах публично отчитаются во время пресс-брифинга, на котором представители медиа смогут задать "любые уточняющие вопросы, волнующие общественность", сказал чиновник.

Сегодня же Синегубов сообщил, что Силы обороны заняли заранее подготовленные фортификации на севере Харьковской области и продолжают давать отпор российским оккупантам.

"Нужно разграничить задачи, стоящие перед администрацией, перед Министерством обороны и т.д. Я могу отвечать за администрацию. Стоявшие перед нами задачи мы выполнили вовремя и на наших позициях находятся украинские защитники", – отметил он.