Центр противодействия дезинформации: Отсутствие укреплений в Харьковской области – ИПСО РФ

Ее целью считают раскол между местной и центральной властью и распространение панических настроений

Харьковская область (Фото: EPA)

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны утверждает, что информация об отсутствии оборонительных рубежей в Харьковской области – это российская информационно-психологическая операция. Об этом заявил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

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Коваленко отметил, что в Харьковской области построили несколько надежных линий обороны, однако, в той зоне, где сейчас идут боевые действия, построить фортификации было невозможно из-за доступности этой территории для обстрелов из РФ.

Он акцентировал, что утверждение об отсутствии фортификаций в Харьковской области – это "продолжение российской ИПСО по дискредитации военного руководства Украины".

Ее целью считают раскол между местной и центральной властью, распространение панических настроений и падение боевого духа подразделений ВСУ.

"Обстановка в Харьковской области существенно обострилась, однако пока боевые действия ведут исключительно в приграничье, Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции", – отметили в Центре противодействия дезинформации.

В марте представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко объяснял LIGA.net, что на севере фортификации невозможно построить на самой границе – и их строят "максимально близко", где это можно сделать.

12 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об активизации информационно-психологических операций оккупантов, в частности о якобы бегстве власти на местах. Также в соцсетях активно разгоняется о якобы отсутствии фортификаций в области.

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