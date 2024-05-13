Центр протидії дезінформації: "Відсутність" фортифікацій на Харківщині – російська ІПСО

Її метою вважають розкол між місцевою і центральною владою та поширення панічних настроїв

Харківська область (Фото: EPA)

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони стверджує, що інформація про відсутність оборонних рубежів у Харківській області – це російська інформаційно-психологічна операція. Про це заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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Коваленко зазначив, що в Харківській області збудували декілька надійних ліній оборони, однак, у тій зоні, де зараз тривають бойові дії, збудувати фортифікації було неможливо через доступність цієї території для обстрілів із РФ.

Він акцентував, що твердження про відсутність фортифікацій на Харківщині – це "продовженням російської ІПСО з дискредитації військового керівництва України".

Її метою вважають розкол між місцевою і центральною владою, поширення панічних настроїв і падіння бойового духу підрозділів ЗСУ.

"Обстановка на Харківщині суттєво загострилася, однак зараз бойові дії ведуть виключно у прикордонні, Сили оборони України роблять усе, щоб утримати оборонні рубежі та позиції", — наголосили в Центрі протидії дезінформації.

У березні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснював LIGA.net, що на півночі фортифікації неможливо побудувати на самому кордоні – і їх будують "максимально близько", де це можна зробити.

12 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про активізацію інформаційно-психологічних операцій окупантів, зокрема про нібито втечу влади на місцях. Також у соцмережах активно розганяється про нібито відсутність фортифікацій в області.

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