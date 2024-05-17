Зеленский: В Харьковской области россияне не дошли до бетонных укреплений
Россияне не дошли до бетонной линии укреплений в Харьковской области, сейчас они примерно на первой линии. Об этом во время общения со СМИ заявил президент Владимир Зеленский, передает журналист LIGA.net.
"До бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия – это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали", – заявил президент.
По его словам, оккупанты сейчас находятся примерно на первой линии, которую строили украинские военные "на войне, под постоянным огнем".
Зеленский объяснил, что первую и вторую линию обороны строят военные, а третью – местные власти.
"Она [третья линия] самая мощная – не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше оружия, от снарядов, от обстрелов", – подытожил он.
- 13 мая глава Харьковской обладминистрации поручил собрать всех участников строительства фортификаций – каждый подрядчик должен отчитаться о выполненных работах, а по результатам будет пресс-брифинг.
- Также Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области там, где они сейчас находятся.
- По словам президента, пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны.
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