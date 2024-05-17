Зеленский: В Харьковской области россияне не дошли до бетонных укреплений

Отметил, что третья линия обороны должна быть наиболее мощной

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Россияне не дошли до бетонной линии укреплений в Харьковской области, сейчас они примерно на первой линии. Об этом во время общения со СМИ заявил президент Владимир Зеленский, передает журналист LIGA.net.

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"До бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия – это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали", – заявил президент.

По его словам, оккупанты сейчас находятся примерно на первой линии, которую строили украинские военные "на войне, под постоянным огнем".

Зеленский объяснил, что первую и вторую линию обороны строят военные, а третью – местные власти.

"Она [третья линия] самая мощная – не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше оружия, от снарядов, от обстрелов", – подытожил он.

13 мая глава Харьковской обладминистрации поручил собрать всех участников строительства фортификаций – каждый подрядчик должен отчитаться о выполненных работах, а по результатам будет пресс-брифинг.

Также Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области там, где они сейчас находятся.

По словам президента, пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны.

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