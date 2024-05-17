Зеленский о Харьковской области: Россиянам удалось продвинуться максимум на 10 км

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области там, где они находятся. Также были применены резервы. Об этом во время общения со СМИ заявил президент Владимир Зеленский, передает журналист LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинский лидер сообщил о предметной встрече с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командующим объединенными силами Юрием Содолем и главой государственной пограничной службы Сегеем Дейнеко.

По словам Зеленского, на сегодня Силы обороны стабилизировали россиян "там, где они сейчас находятся", а самая глубокая точка их продвижения составляет 10 км.

"На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения – и не было. А у нас очень мощные бригады, я им благодарен", – отметил он.

Пока Украина усилила несколько направлений отдельными батальонами, которые можно было забрать "где-то из резерва" и из некоторых направлений, подытожил президент.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

16 мая в ОВА сообщили, что с начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек. Генштаб ВСУ отметил, что Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

Глава МВД написал, что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут в плен гражданских жителей. Также известно о первых расстрелах гражданских захватчиков.

Смотрите также: ГУР показало видео уличных боев в Волчанске, а ССО – взятых в плен россиян