На Харьковском направлении продолжаются боевые действия, украинские силы уничтожают российских оккупантов и берут их в плен. Соответствующие видео опубликовали Силы спецопераций и Главное управление разведки Минобороны.

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Разведчики показали видео из Волчанска – там продолжаются уличные бои.

"Бойцы группы "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МО Украины уничтожают московских захватчиков во время обороны пограничного города Волчанск Харьковской области", – сказано в сообщении.

ССО сообщили, что операторы 8-го отдельного полка совместно с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады провели зачистку в одном из населенных пунктов Харьковской области.

Во время операции четверо военнослужащих РФ, которые заняли гражданское здание и оказывали сопротивление, были уничтожены, еще двое взяты в плен.

В ССО сообщили, что пленных оккупантов ждет допрос, а в дальнейшем – обмен на украинских военных.

С 10 мая россияне приступили к новой волне наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

14 мая в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.

16 мая Генштаб заявил, что Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска. Зеленский собрал Ставку в Харькове: заверил, что украинские подразделения усиливаются и определен план действий.

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