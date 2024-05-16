Бойцы бригад "Хартия" и "Рубеж" отбили российский штурм в районе села Липцы Харьковской области. По данным военных, было уничтожено по меньшей мере восемь оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 13 бригады Национальной гвардии "Хартия".

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Военные рассказали, что операторы беспилотников бригады "Хартия" заметили десяток врагов, которые выдвинулись в направлении Липцов. После этого по противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов.

Карта: Deepstate

16 мая в Министерстве внутренних дел сообщили, что в северной части Волчанска Харьковской области, где идут активные боевые действия, российские военные берут в плен гражданских жителей. Также известно о первых расстрелах гражданских захватчиками.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

16 мая в ОВА сообщили, что с начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отбили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.

Генштаб ВСУ отметил, что Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

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