Бійці бригад "Хартія" та "Рубіж" відбили російський штурм у районі села Липці Харківської області. За даними військових, було знищено щонайменше вісім окупантів. Відповідне відео опублікувала пресслужба 13 бригади Національної гвардії "Хартія".

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Військові розповіли, що оператори безпілотників бригади "Хартія" помітили десяток ворогів, які висунулися в напрямку Липців. Після цього по противнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї, артилерії та ударних дронів.

Мапа: Deepstate

16 травня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили про те, що в північній частині Вовчанська Харківської області, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців. Також відомо про перші розстріли цивільних загарбниками.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.

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