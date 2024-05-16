Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Вовчанській громаді, поранено голову міської адміністрації
Вовчанськ (Ілюстративне фото: EPA)

Вдень 16 травня росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнав начальник Вовчанської міської військової адміністрації. Про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і Національна поліція Харківської області.

За словами Синєгубова, окупанти завдали ударів касетними боєприпасами. Внаслідок атаки травми отримали двоє медиків, двоє водіїв, а також очільник Вовчанської МВА [Тамаз Гамбарашвілі. – Ред.].

Національна поліція уточнила, що близько 15:00 російські військові здійснили обстріл попередньо з реактивної системи залпового вогню. Влучання прийшлося на відкриту територію.

У поліції зазначили, що постраждали п'ятеро цивільних громадян, зокрема четверо медпрацівників і начальник Вовчанської МВА. За фактом обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

  • У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
  • 16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.
  • Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися в міській забудові Вовчанська.
  • Очільник МВС Клименко повідомив, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, окупанти беруть у полон цивільних мешканців.

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