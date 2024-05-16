Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Вовчанській громаді, поранено голову міської адміністрації

Вовчанськ (Ілюстративне фото: EPA)

Вдень 16 травня росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнав начальник Вовчанської міської військової адміністрації. Про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і Національна поліція Харківської області.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Синєгубова, окупанти завдали ударів касетними боєприпасами. Внаслідок атаки травми отримали двоє медиків, двоє водіїв, а також очільник Вовчанської МВА [Тамаз Гамбарашвілі. – Ред.].

Національна поліція уточнила, що близько 15:00 російські військові здійснили обстріл попередньо з реактивної системи залпового вогню. Влучання прийшлося на відкриту територію.

У поліції зазначили, що постраждали п'ятеро цивільних громадян, зокрема четверо медпрацівників і начальник Вовчанської МВА. За фактом обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися в міській забудові Вовчанська.

Очільник МВС Клименко повідомив, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, окупанти беруть у полон цивільних мешканців.

Читайте також: Зеленський про Харківщину: Росія не зможе окупувати регіон, якщо Україні нададуть два Patriot