Россияне ударили кассетными боеприпасами по Волчанской общине, ранен глава ГВА

В результате обстрела пострадали пять человек

Волчанск (Иллюстративное фото: EPA)

Днем 16 мая россияне обстреляли одно из сел Волчанской общины. В результате атаки ранения получил начальник Волчанской городской военной администрации. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Национальная полиция Харьковской области.

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По словам Синегубова, оккупанты нанесли удары кассетными боеприпасами. В результате атаки травмы получили двое медиков, двое водителей, а также руководитель Волчанской ГВА [Тамаз Гамбарашвили. – Ред.].

Национальная полиция уточнила, что около 15:00 российские военные произвели обстрел предварительно из реактивной системы залпового огня. Попадание пришлось на открытую территорию.

В полиции отметили, что пострадали пять гражданских, в том числе четверо медработников и начальник Волчанской ГВА. По факту обстрела правоохранители открыли уголовное производство.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

16 мая в ОВА сообщили, что с начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.

Генштаб ВСУ отметил, что Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

Глава МВД Клименко сообщил, что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, оккупанты берут в плен гражданских жителей.

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