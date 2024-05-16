Защитники сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в Волчанске – Генштаб

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска Харьковской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В целом с начала наступательных действий оккупантов в Харьковской области с 10 мая украинские защитники решительными действиями заставили захватчиков "значительно снизить активность", отмечает ведомство.

"Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться – сорваны", – сообщает Генштаб.

С начала суток украинские подразделения в Волчанске продолжают выполнять боевые задания в пределах городской застройки в северной части населенного пункта, а также держат россиян под огневым контролем, акцентируют военные.

Продолжаются ответные действия, ситуация контролируемая, заключает военное ведомство.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

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В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда. Вечером в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.

15 мая Генштаб сообщил, что войска РФ пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а Силы обороны прочесывают окрестности города. 16 мая в ОВА сообщили, что с начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.

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