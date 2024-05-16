Защитники сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в Волчанске – Генштаб
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска Харьковской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В целом с начала наступательных действий оккупантов в Харьковской области с 10 мая украинские защитники решительными действиями заставили захватчиков "значительно снизить активность", отмечает ведомство.

"Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться – сорваны", – сообщает Генштаб.

С начала суток украинские подразделения в Волчанске продолжают выполнять боевые задания в пределах городской застройки в северной части населенного пункта, а также держат россиян под огневым контролем, акцентируют военные.

Продолжаются ответные действия, ситуация контролируемая, заключает военное ведомство.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

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  • В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

  • 14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда. Вечером в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.

  • 15 мая Генштаб сообщил, что войска РФ пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а Силы обороны прочесывают окрестности города. 16 мая в ОВА сообщили, что с начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.

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