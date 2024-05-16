Зеленский собрал Ставку в Харькове: Подразделения усиливаются, определен план действий

На Ставке о ситуации в Харьковской области доложили Буданов, Малюк, Иващенко, Драпатый и другие

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский провел в Харькове заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась текущая ситуация на направлении, а также дальнейшие планы россиян. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский заслушал развернутый доклад главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, командующего ОСГВ "Хортица" Юрия Содоля и новоназначенного командующего ОТГ "Харьков" Михаила Драпатого об оперативной ситуации, задачах и потребностях каждой вовлеченной бригады, каждого подразделения, в частности в районах Волчанска и Липцев.

На Ставке подробно проанализировали перспективы развития боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и украинские возможности противодействовать российским наступательным планам.

"По состоянию на сегодняшний день ситуация в Харьковской области в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным – подразделения усиливают", – сказано в сообщении.

Главы Главного управления разведки Кирилл Буданов и Службы внешней разведки Олег Иващенко доложили о намерениях россиян, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк – о контрдиверсионных мероприятиях.

"Определен план дальнейших действий – и для областных властей Харьковской области, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе", – сказано в сообщении.

Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в комментарии LIGA.net сообщил, что основные усилия враг сейчас сосредотачивается на направлениях Липцы – Слобожанское – Старица – Волчанск, а оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется.

Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию, по оккупантам метко работают артиллерия, дроны и пехота, сообщил он.

РФ ставит задачу перед своими группами пехоты закрепиться вблизи населенных пунктов на севере Харьковской области. Украинские бойцы с помощью средств разведки и БПЛА обнаруживают отдельные группы противника, места развертывания его артиллерийских средств и наносят огневое поражение, чтобы не допустить накопления врагом сил в северной части Волчанска, отметил Волошин.

Потери россиян с начала суток составляют 260 военнослужащих и 40 единиц вооружения и военной техники.

С 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда. Вечером в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.

15 мая Генштаб сообщил, что войска РФ пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а Силы обороны прочесывают окрестности города.

16 мая Генштаб заявил, что Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городскую застройку Волчанска.

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