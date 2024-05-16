Зеленський зібрав Ставку у Харкові: Підрозділи посилюються, визначено план дій

На Ставці щодо ситуації на Харківщині доповіли Буданов, Малюк, Іващенко, Драпатий та інші

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський провів у Харкові засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалась поточна ситуація на напрямку, а також подальші плани росіян. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зеленський заслухав розгорнуту доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, командувача ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та новопризначеного командувача ОТУ "Харків" Михайла Драпатого щодо оперативної ситуації, завдань і потреб кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема в районах Вовчанська й Липців.

На Ставці докладно проаналізували перспективи розвитку бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та українські можливості протидіяти російським наступальним планам.

"Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – підрозділи посилюють", – йдеться в повідомленні.

Очільники Головного управління розвідки Кирило Буданов і Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповіли щодо намірів росіян, глава Служби безпеки України Василь Малюк – щодо контрдиверсійних заходів.

"Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", – йдеться в повідомленні.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі LIGA.net повідомив, що основні зусилля ворог зараз зосереджує на напрямках Липці – Слобожанське – Стариця – Вовчанськ, а оперативна обстановка залишається складною й динамічно змінюється.

Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію, по окупантах влучно працюють артилерія, дрони й піхота, повідомив він.

РФ ставить завдання перед своїми групами піхоти закріпитися поблизу населених пунктів на півночі Харківської області. Українські бійці за допомогою засобів розвідки та БпЛА виявляють окремі групи противника, місця розгортання його артилерійських засобів і завдають вогневе ураження, щоб не допустити накопичення ворогом сил у північній частині Вовчанська, зазначив Волошин.

Втрати росіян від початку доби, 16 травня, становлять 260 військовослужбовців і 40 одиниць озброєння й військової техніки.

З 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти. Ввечері у Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.

15 травня Генштаб повідомив, що війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, а Сили оборони прочісують околиці міста.

16 травня Генштаб заявив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міську забудову Вовчанська.

Читайте також: "Лінії Мажино там немає". Росіяни прорвалися на Харківщині – як далеко вони зможуть зайти