На Харківському напрямку тривають бойові дії, українські сили нищать російських окупантів і беруть їх у полон. Відповідні відео опублікували Сили спецоперацій та Головне управління розвідки Міноборони.

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Розвідники показали відео із Вовчанська – там тривають вуличні бої.

"Бійці групи "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МО України знищують московських загарбників під час оборони прикордонного міста Вовчанськ Харківської області", – йдеться в повідомленні.

ССО повідомили, що оператори 8- окремого полку спільно з бійцями 92 окремої штурмової бригади провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині.

Під час операції чотирьох військовослужбовців РФ, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, було знищено, ще двох взято в полон.

У ССО повідомили, що полонених окупантів очікує допит, а надалі – обмін на українських військових.

З 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

14 травня в Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.

16 травня Генштаб заявив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міську забудову Вовчанська. Зеленський зібрав Ставку у Харкові: запевнив, що українські підрозділи посилюються і визначено план дій.

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