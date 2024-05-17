Харьков. Зеленский объяснил, почему россияне пересекли границу: Не хватает ПВО

Акцентировал, что в течение 8 месяцев были паузы от партнеров в решениях о помощи

Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

Пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны – россияне атакуют с расстояния. Об этом во время общения со СМИ заявил президент Владимир Зеленский, передает журналист LIGA.net.

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"Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО", – заявил Зеленский.

В то же время захватчики находятся на расстоянии, где имеют преимущество, действуют авиабомбами и артиллерией, пояснил он.

Президент акцентировал, что на протяжении восьми месяцев были паузы со стороны партнеров в принятии решений о помощи Украине.

"Понятно, что нашим воинам было непросто", – подытожил глава государства.

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14 мая, во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена Зеленский заявил, что Украине нужно две системы Patriot для Харькова и области, чтобы защитить людей там.

Впоследствии он объяснил, что российские военные не смогут оккупировать Харьков и область, если ВСУ передадут два дополнительных Patriot.

15 мая госсекретарь США анонсировал выделение дополнительных $2 млрд финансовой и военной помощи для Украины.

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