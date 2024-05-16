США готовят еще один пакет срочно необходимой помощи для Украины

Карин Жан-Пьер (Фото: BONNIE CASH/ЕРА)

Соединенные Штаты готовят для Украины еще один пакет срочно необходимой помощи. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, США работают над еще одним пакетом срочно необходимой помощи для Украины. Что именно будет в нем не уточняется.

Спикер напомнила о вчерашнем визите государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев и отметила, что Соединенные Штаты преданы тому, чтобы Украина продолжала бороться за свою демократию и продолжала бороться с агрессией России.

Жан-Пьер отметила, что США сосредоточены на поддержке Украины, в частности, будут продолжать это делать и для Харьковской области, где украинские силы ведут "очень жестокие бои".

Читайте также: Блинкен раскрыл детали будущего соглашения о безопасности между США и Украиной

10 мая США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $400 млн.

В его рамках ВСУ получат ракеты для систем Patriot и HIMARS, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение.

15 мая госсекретарь Блинкен сообщил, что США выделят дополнительные $2 млрд финансовой и военной помощи для Украины.

Читайте также: Блинкен совершил визит в Киев. LIGA.net узнала, как его оценивают в Раде