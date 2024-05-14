Зеленский – Блинкену: Чтобы защитить людей в Харькове и области, нужно два Patriot
Украине нужно две системы Patriot для Харькова и области, чтобы защитить людей там. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
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По словам президента, необходимо доставить помощь от США "как можно скорее" – и прежде всего речь идет о противовоздушной обороне.
Зеленский отметил, что ПВО является самой большой проблемой для Украины.
Сегодня для Харькова и области нужно две системы Patriot, акцентировал украинский лидер: "Потому что люди постоянно страдают от обстрелов – гражданские, наши люди страдают от российских ракет".
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.
- 18 апреля глава МИД Украины призвал лидеров "Большой семерки" последовать примеру Германии и как можно быстрее поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.
- 13 мая советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности сообщил, что в "ближайшие дни" США объявят новый пакет военной помощи для Украины.
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