В мае Украина получит ПВО IRIS-T от Германии – посол

IRIS-T (Фото: Wikipedia)

Украина получит от Германии еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T уже в мае, сообщил посол ФРГ Мартин Егер в эфире телемарафона.

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"Уже некоторые системы [IRIS-T] здесь есть, и сейчас в мае прибудет еще одна система. Кроме того, мы обещали Украине, что мы в этом году, в следующем году и еще в 2026-м будем поставлять новые такие системы", – заявил он.

Егерь акцентировал, что Германия последовательно работает над расширением украинской системы ПВО.

Также посол напомнил, что Украина должна получить от Германии третью систему Patriot и уже получила зенитные системы Gepard и Skynex.

"Мы считаем, что это важно, но мы понимаем, что нужно еще больше систем ПВО – и поэтому Германия начала большую дипломатическую инициативу, где мы обращаемся к другим странам, чтобы они дополнительно предоставляли системы ПВО", – пояснил он.

Эта дополнительная система IRIS-T анонсировалась 18 апреля – исполнительный директор оборонной компании Diehl Defence Гельмут Раух обещал поставки в течение "несколько недель".

СПРАВКА. IRIS-T – зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL.



Есть и версия малой дальности (12 км) – это IRIS-T SLS. Такие системы Германия уже IRIS-T – зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL.Есть и версия малой дальности (12 км) – это IRIS-T SLS. Такие системы Германия уже передавала Украине.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.

10 апреля Боррель отметил, что европейские армии имеют около 100 батарей Patriot, но "все еще не могут" предоставить семь, которые отчаянно просит Украина. Глава МИД Германии Бербок утверждала, что запасы систем Patriot в ее стране якобы исчерпаны.

18 апреля глава МИД Украины призвал лидеров "Большой семерки" последовать примеру Германии и как можно быстрее поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

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