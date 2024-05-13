У травні Україна отримає ППО IRIS-T від Німеччини – посол
Україна отримає від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T уже у травні, повідомив посол ФРН Мартін Єгер в ефірі телемарафону.
"Уже деякі системи [IRIS-T] тут є, і зараз у травні прибуде ще одна система. Окрім того, ми обіцяли Україні, що ми цього року, наступного року і ще 2026-го будемо постачати ще нові такі системи", – заявив він.
Єгер акцентував, що Німеччина послідовно працює над розширенням української системи ППО.
Також посол нагадав, що Україна має отримати від Німеччини третю систему Patriot, і вже отримала зенітні системи Gepard і Skynex.
"Ми вважаємо, що це важливо, але ми розуміємо, що треба ще більше систем ППО – і тому Німеччина започаткувала велику дипломатичну ініціативу, де ми звертаємося до інших країн, щоб вони додатково надавали системи ППО", – пояснив він.
Ця додаткова система IRIS-T анонсувалася 18 квітня - виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух обіцяв постачання впродовж "кількох тижнів".
Є і версія малої дальності (12 км) – це IRIS-T SLS. Такі системи Німеччина вже теж передавала Україні.
- 6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.
- 10 квітня Боррель зазначив, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати сім, які відчайдушно просить Україна. Глава МЗС Німеччини Бербок стверджувала, що запаси систем Patriot в її країні нібито вичерпані.
- 18 квітня очільник МЗС України закликав лідерів "Великої сімки" взяти приклад із Німеччини та якнайшвидше поставити Україні додаткові системи протиповітряної оборони.
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