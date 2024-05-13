У травні Україна отримає ППО IRIS-T від Німеччини – посол

IRIS-T (Фото: Wikipedia)

Україна отримає від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T уже у травні, повідомив посол ФРН Мартін Єгер в ефірі телемарафону.

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"Уже деякі системи [IRIS-T] тут є, і зараз у травні прибуде ще одна система. Окрім того, ми обіцяли Україні, що ми цього року, наступного року і ще 2026-го будемо постачати ще нові такі системи", – заявив він.

Єгер акцентував, що Німеччина послідовно працює над розширенням української системи ППО.

Також посол нагадав, що Україна має отримати від Німеччини третю систему Patriot, і вже отримала зенітні системи Gepard і Skynex.

"Ми вважаємо, що це важливо, але ми розуміємо, що треба ще більше систем ППО – і тому Німеччина започаткувала велику дипломатичну ініціативу, де ми звертаємося до інших країн, щоб вони додатково надавали системи ППО", – пояснив він.

Ця додаткова система IRIS-T анонсувалася 18 квітня - виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух обіцяв постачання впродовж "кількох тижнів".

ДОВІДКА. IRIS-T – зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році й призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів і БПЛА. Комплекс може одночасно обстрілювати кілька цілей за будь-якої погоди завдяки радіолокаційній станції (РЛС) з 360-градусним оглядом. Дальність дії ракет IRIS-T – до 40 км і на висоту до 20 км. Ракети IRIS-T також уміють відрізняти цілі від теплових пасток, що ускладнює можливість "відволікти" їх. Одна установка IRIS-T SLM розрахована на вісім ракет IRIS-T SL.



Є і версія малої дальності (12 км) – це IRIS-T SLS. Такі системи Німеччина вже теж IRIS-T – зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році й призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів і БПЛА. Комплекс може одночасно обстрілювати кілька цілей за будь-якої погоди завдяки радіолокаційній станції (РЛС) з 360-градусним оглядом. Дальність дії ракет IRIS-T – до 40 км і на висоту до 20 км. Ракети IRIS-T також уміють відрізняти цілі від теплових пасток, що ускладнює можливість "відволікти" їх. Одна установка IRIS-T SLM розрахована на вісім ракет IRIS-T SL.Є і версія малої дальності (12 км) – це IRIS-T SLS. Такі системи Німеччина вже теж передавала Україні.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.

10 квітня Боррель зазначив, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати сім, які відчайдушно просить Україна. Глава МЗС Німеччини Бербок стверджувала, що запаси систем Patriot в її країні нібито вичерпані.

18 квітня очільник МЗС України закликав лідерів "Великої сімки" взяти приклад із Німеччини та якнайшвидше поставити Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

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