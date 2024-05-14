Зеленський – Блінкену: Щоб захистити людей у Харкові та області потрібно два Patriot
Україні потрібно дві системи Patriot для Харкова та області, аби захистити людей там. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
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За словами президента, необхідно доставити допомогу від США "якомога швидше" – і перш за все йдеться про протиповітряну оборону.
Зеленський зазначив, що ППО є найбільшою проблемою для України.
Сьогодні для Харкова та області потрібно дві системи Patriot, акцентував український лідер: "Тому що люди постійно страждають від обстрілів – цивільні, наші люди страждають від російських ракет".
- 6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.
- 18 квітня очільник МЗС України закликав лідерів "Великої сімки" взяти приклад із Німеччини та якнайшвидше поставити Україні додаткові системи протиповітряної оборони.
- 13 травня радник президента Сполучених Штатів із нацбезпеки повідомив, що у "найближчі дні" США оголосять новий пакет військової допомоги для України.
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