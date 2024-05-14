Зеленський – Блінкену: Щоб захистити людей у Харкові та області потрібно два Patriot

Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен (Фото: Офіс президента)

Україні потрібно дві системи Patriot для Харкова та області, аби захистити людей там. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

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За словами президента, необхідно доставити допомогу від США "якомога швидше" – і перш за все йдеться про протиповітряну оборону.

Зеленський зазначив, що ППО є найбільшою проблемою для України.

Сьогодні для Харкова та області потрібно дві системи Patriot, акцентував український лідер: "Тому що люди постійно страждають від обстрілів – цивільні, наші люди страждають від російських ракет".

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.

18 квітня очільник МЗС України закликав лідерів "Великої сімки" взяти приклад із Німеччини та якнайшвидше поставити Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

13 травня радник президента Сполучених Штатів із нацбезпеки повідомив, що у "найближчі дні" США оголосять новий пакет військової допомоги для України.

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