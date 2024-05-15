Блинкен совершил визит в Киев. LIGA.net узнала, как его оценивают в Раде

Во время визита в столицу госсекретарь США присоединился к местной группе в Киеве, чтобы исполнить песню Нила Янга Rockin' in the Free World

Энтони Блинкен в Киеве, 14 мая (Фото: EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен утром 14 мая прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и раскрыл детали будущего соглашения о безопасности между США и Украиной. LIGA.net узнала, что об этом визите думают украинские народные депутаты.

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Нардеп от Голоса, глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин считает, что это, скорее, визит-символ после инаугурации российского диктатора Владимира Путина, чтобы показать, что легитимным партнером США считают Украину.

Он отметил, что ключевой вопрос – оперативность попадания помощи в Украину и на фронт.

"Поэтому вполне логично, что в этом плане визит положительный, так как показывает, что процесс передачи уже идет", – рассказал он.

Председатель парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике, депутат от СН Никита Потураев отметил, что все главное и существенное осталось за кулисами, поскольку публично Блинкен ничего, "чтобы стоило бы повышенного дополнительного внимания", не сказал.

"Но госсекретарь США – это точно не тот человек, который едет через половину земного шара, чтобы в очередной раз повторить то, что уже было десятки раз сказано. Следовательно, вывод один – все действительно важное осталось за закрытыми дверями", – акцентировал он.

Собеседник LIGA.net в СН рассказал о двух непубличных моментах визита Блинкена в Киев – это саммит мира и расписания относительно фронта.

"Взаимный (обмен информацией. – Ред.). Из того, что я понимаю, они до конца не ощутили ситуацию по наполнению бригад людьми у нас, например. Они были более оптимистичны", – отметил собеседник издания.

Народный депутат от Слуги народа Виталий Безгин отметил, что основные положения визита Блинкена были публичными – это противовоздушная оборона и защита неба.

Он отметил, что Блинкен – один из главных лоббистов украинского интереса США. Нардеп сказал, что визит во время начала наступления на Харьков – это политический жест, чтобы показать преданность администрации поддержке Украины.

"Так же как и с McDonald's в прошлый раз, Veterano Pizza на этот раз – это месседж для партнеров и инвесторов, что Украина жива, здесь можно вести бизнес и вкладывать средства", – отметил он.

14 мая госсекретарь США присоединился к местной группе в Киеве, чтобы исполнить песню Нила Янга Rockin' in the Free World. На видео Блинкен поет и играет на гитаре вместе с другими музыкантами на сцене бара Barman Diсtat.

Издание Kyiv Independent связалось с баром, который подтвердил, что Блинкен играл там раньше, но не мог предоставить больше информации из соображений безопасности.