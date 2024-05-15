Блінкен звершив візит до Києва. LIGA.net дізналася, як його оцінюють у Раді

Під час візиту до столиці держсекретар США приєднався до місцевого гурту в Києві, щоб виконати пісню Ніла Янга Rockin' in the Free World

Ентоні Блінкен у Києві, 14 травня (Фото: EPA)

Держсекретар США Ентоні Блінкен вранці 14 травня прибув із візитом до Києва, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та розкрив деталі майбутньої безпекової угоди між США та Україною. LIGA.net дізналася, що про цей візит думають українські народні депутати.

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Нардеп від Голосу, глава парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що це, найімовірніше, візит-символ після інавгурації російського диктатора Володимира Путіна, щоб показати, що легітимним партнером США вважають Україну.

Він зазначив, що наразі ключове питання – оперативність надходження допомоги в Україну та на фронт.

"Тож цілком логічно, що в цьому плані візит є позитивним, бо показує, що процес передавання вже триває", – розповів він.

Голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від СН Микита Потураєв зазначив, що все головне і суттєве залишилося за лаштунками, оскільки публічно Блінкен нічого, "щоб вартувало б на підвищену додаткову увагу", не сказав.

"Але держсекретар США – це точно не та людина, яка їде через половину земної кулі, щоб вчергове повторити те, що вже було десятки разів сказане. Отже, висновок один – все насправді важливе залишилося за зачиненими дверима", – акцентував він.

Співрозмовник LIGA.net у СН розповів про два непублічних моменти візиту Блінкена до Києва – це саміт миру та розклади стосовно фронту.

"Взаємний (обмін інформацією. – Ред.). З того, що я розумію, вони до кінця не відчували ситуацію щодо наповнення бригад людьми у нас, наприклад. Вони були більш оптимістичні", – зазначив співрозмовник видання.

Народний депутат від Слуги народу Віталій Безгін зазначив, що основні положення візиту Блінкена були публічними – це протиповітряна оборона та захист неба.

Він зазначив, що Блінкен – один з головних лобістів українського інтересу США. Нардеп сказав, що візит під час початку наступу на Харків – це політичний жест, щоб показати відданість адміністрації підтримці України.

"Так само як і з McDonald's минулого разу, Veterano Pizza цього разу – це меседж для партнерів та інвесторів, що Україна жива, тут можна вести бізнес і вкладати кошти", – зауважив він.

14 травня держсекретар США приєднався до місцевого гурту в Києві, щоб виконати пісню Ніла Янга Rockin' in the Free World. На відео Блінкен співає та грає на гітарі разом з іншими музикантами на сцені бару Barman Dictat.

Видання Kyiv Independent зв’язалося з баром, який підтвердив, що Блінкен грав там раніше, але не міг надати більше інформації з міркувань безпеки.