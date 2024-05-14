Блинкен раскрыл детали будущего соглашения о безопасности между США и Украиной

Энтони Блинкен (Фото: Офис президента)

США планируют заключить с Украиной соглашение в сфере безопасности сроком на 10 лет, которое будет направлено на поддержку украинской обороны и укрепление военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского.

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"Согласно нашему десятилетнему соглашению, США будут поддерживать оборону и безопасность Украины в ряде крайне важных сфер – от авиации до противовоздушной обороны, от дронов до разминирования", – сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что если на Украину кто-нибудь нападет, то Вашингтон "немедленно" будет сотрудничать с Киевом на самом высоком уровне, чтобы согласовать, как страна сможет отразить угрозу.

Также Блинкен заявил, что соглашение о безопасности между Украиной и США поможет ускорить усилия по развитию украинского военно-промышленного комплекса, что позволит ей в долгосрочной перспективе производить собственные боеприпасы и артиллерию.

"Ресурсы Украины имеют огромное значение для успеха на поле боя. Украина производит новые разновидности дронов, которые успешно избегают обнаружения. И это как раз то, что питает развитие украинской оборонной промышленности, где работают тысячи талантливых людей. Сейчас вопрос в том, чтобы расширить это производство, не потеряв дух инноваций и экспериментов", – подчеркнул политик.

28 апреля Зеленский заявил, что соглашение о безопасности Украины с США должно быть сильнейшим из уже заключенных идентичных договоров с другими союзниками.

7 мая Офис президента сообщил, что работа над соглашением о безопасности между Украиной и США может быть завершена в мае.

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