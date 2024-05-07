Украина планирует завершить договор безопасности с США в мае: что о нем известно

"Должны ускорить процесс, чтобы финализировать заключение двустороннего соглашения о безопасности уже в этом месяце", – заявил Андрей Ермак

Фото: ОП

Соглашение безопасности между Украиной и США может быть завершено в мае. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

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Украинская команда под руководством главы ОП Андрея Ермака 6 мая провела четвертый раунд переговоров с американцами по двустороннему договору безопасности.

Стороны обсудили наиболее принципиальные положения соглашения, формулировку ряда вопросов, а также определили дату следующего раунда переговоров.

"Благодарен переговорным командам за уже проведенную работу – ощутим прогресс в согласовании текста документа. Должны ускорить процесс, чтобы финализировать заключение двустороннего соглашения о безопасности уже в этом месяце", – заявил Ермак.

Ранее он говорил, что договор безопасности между Украиной и США должен работать не хуже, чем меморандум страны с Израилем. Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что украино-американское соглашение должно быть самым сильным из всех заключенных ранее.

Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Финляндия и Латвия уже подписали двусторонние соглашения с Украиной.

12 января британский премьер Риши Сунак и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией.

16 февраля такое соглашение было подписано главой украинского государства и канцлером Германии Олафом Шольцом. Полный текст – здесь.

17 февраля Зеленский подписал соглашение с французским коллегой Макроном. Текст – здесь.

23 февраля Украина подписала договор по безопасности с Данией – полный текст.

Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности с 30 странами.

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