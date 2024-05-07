Україна планує завершити безпекову угоду з США у травні: що про неї відомо
Безпекова угода між Україною та США може бути завершена у травні. Про це повідомили на сайті Офісу президента.
Українська команда під керівництвом глави ОП Андрія Єрмака 6 травня провела четвертий раунд переговорів з американцями щодо двосторонньої безпекової угоди.
Зазначається, що сторони обговорили найбільш принципові положення угоди, формулювання низки питань, а також визначили дату наступного раунду переговорів.
"Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу – відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця", – заявив Єрмак.
Раніше він казав, що безпекова угода між Україною та США має працювати не гірше, ніж меморандум країни з Ізраїлем. Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що україно-американська угода має бути найсильнішою з-поміж усіх укладених раніше.
Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Канада, Нідерланди, Фінляндія та Латвія вже підписали двосторонні угоди з Україною.
- 12 січня британський прем'єр Ріші Сунак та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією.
- 16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.
- 17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.
- 23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією – повний текст.
- Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.
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