Україна планує завершити безпекову угоду з США у травні: що про неї відомо

"Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця", – заявив Андрій Єрмак

Фото: ОП

Безпекова угода між Україною та США може бути завершена у травні. Про це повідомили на сайті Офісу президента.

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Українська команда під керівництвом глави ОП Андрія Єрмака 6 травня провела четвертий раунд переговорів з американцями щодо двосторонньої безпекової угоди.

Зазначається, що сторони обговорили найбільш принципові положення угоди, формулювання низки питань, а також визначили дату наступного раунду переговорів.

"Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу – відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця", – заявив Єрмак.

Раніше він казав, що безпекова угода між Україною та США має працювати не гірше, ніж меморандум країни з Ізраїлем. Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що україно-американська угода має бути найсильнішою з-поміж усіх укладених раніше.

Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Канада, Нідерланди, Фінляндія та Латвія вже підписали двосторонні угоди з Україною.

12 січня британський прем'єр Ріші Сунак та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією.

16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.

17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.

23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією – повний текст.

Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.

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