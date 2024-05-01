Україна готує ще сім безпекових угод із західними країнами

Президент заявив, що вже готові тексти двосторонніх угод з деякими країнами

Володимир Зеленський (Фото: ОП)\

Україна працює над укладенням додаткових семи безпекових угод із західними союзниками. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент Володимир Зеленський.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави — двосторонніх безпекових угод, зокрема безпекової угоди зі Сполученими Штатами: зброя, фінанси, політична взаємодія", – заявив глава держави.

За словами президента, він та його команда працювали над конкретними деталями щодо цих документів, а стосовно деяких з них вже готові тексти двосторонніх угод.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак казав, що безпекова угода між Україною та США має працювати не гірше, ніж меморандум країни з Ізраїлем.

12 січня британський прем'єр Ріші Сунак та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією.

16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.

17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.

23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією – повний текст.

Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.

Читайте також: Зеленський хоче бачити безпекову угоду зі США найсильнішою з-поміж усіх укладених раніше