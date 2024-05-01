Украина готовит еще семь договоров безопасности с западными странами

Президент заявил, что уже готовы тексты двусторонних соглашений с некоторыми странами

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина работает над заключением дополнительных семи договоров безопасности с западными союзниками. Об этом во время вечернего видеообращения сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Мы готовим еще семь новых документов безопасности для нашего государства — двусторонних соглашений о безопасности, в том числе соглашения о безопасности с Соединенными Штатами: оружие, финансы, политическое взаимодействие", – заявил глава государства.

По словам президента, он и его команда работали над конкретными деталями по этим документам, а по некоторым из них уже готовы тексты двусторонних соглашений.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что соглашение между Украиной и США о безопасности должно работать не хуже, чем меморандум страны с Израилем.

12 января британский премьер Риши Сунак и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией.

16 февраля такое соглашение было подписано главой украинского государства и канцлером Германии Олафом Шольцом. Полный текст – здесь.

17 февраля Зеленский подписал соглашение с французским коллегой Макроном. Текст – здесь.

23 февраля Украина подписала договор о безопасности с Данией – полный текст.

Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности с 30 странами.

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