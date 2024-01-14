Шмыгаль: Украина рассчитывает на договоры безопасности еще с 30 странами, кроме Британии

Украина рассматривает первое международное соглашение о партнерстве в сфере безопасности как эталон, на который будут равняться следующие

Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами, кроме Великобритании.

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"Это соглашение является первым, но не последним", — сказал премьер в эфире единого телемарафона вечером в субботу.

По его словам, следующими будут другие страны, поддержавшие "Совместную декларацию о поддержке Украины", среди них – страны G7.

"Важно, что это соглашение [с Великобританией] стало эталоном, устанавливающим планку сотрудничества", — добавил Шмыгаль.

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Договор безопасности с Великобританией будет действовать 10 лет с возможностью продления до 100 лет.

Он предполагает сотрудничество "на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, в политическом пространстве", рассказал Шмыгаль.

"Важный момент, что финансовая поддержка предполагается не только на один год, а в течение всех 10 лет действия этого соглашения, и далее после завершения 10-летнего срока. Если мы до тех пор не станем членом НАТО, то соглашение будет продлено на таких же условиях ", – сказал Шмыгаль.

Соглашение имеет двусторонний формат, поэтому не только Великобритания, но и "Украина также будет в течение 24 часов реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника".

12 января Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

LIGA.net публиковала полный текст британско-украинского договора. Он, в частности, содержит положения об оборонном и военном сотрудничестве, сотрудничестве в сфере безопасности и кибербезопасности, совместной борьбе с российскими дезинформационными кампаниями, политическом сотрудничестве и прочем.

Министр обороны Умеров убежден, что подписанное соглашение не повторит судьбы Будапештского меморандума.

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