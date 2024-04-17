Договор безопасности с США. ОП: Должен работать не хуже, чем меморандум Штатов с Израилем

Андрей Ермак (Фото: ОП)

Безопасное соглашение между Украиной и США должно работать не хуже меморандума страны с Израилем. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил во время рабочего совещания по подготовке американо-украинского договора безопасности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Соглашение США с Украиной должно работать не хуже американского меморандума с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль", – сказал он.

Ермак уточнил, что соглашение должно быть "образцовым": учитывать реальные возможности США и лучшие элементы уже подписанных Украиной договоров безопасности.

На совещании стороны провели два раунда переговоров по соглашению о безопасности и согласовали действия по подготовке к очередному раунду, который позволит продвинуться по тексту проекта документа.

12 января британский премьер Риши Сунак и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией.

16 февраля такое соглашение было подписано главой украинского государства и канцлером Германии Олафом Шольцом. Полный текст – здесь.

17 февраля Зеленский подписал соглашение с французским коллегой Макроном. Текст – здесь.

23 февраля Украина подписала договор с безопасностью с Данией – полный текст.

Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности с 30 странами.

Читайте также: ОП: Безопасное соглашение с Испанией будет иметь ряд особенностей и будет отличаться от предыдущих