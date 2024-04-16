ОП: Безопасное соглашение с Испанией будет иметь особенности и отличаться от предыдущих

Замглавы ОП сказал, что это связано с тесными отношениями Испании со странами южных регионов.

Игорь Жовква (Фото: ОП)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что двустороннее безопасное соглашение с Испанией будет иметь "ряд особенностей" по сравнению с документами, которые были подписаны с другими странами. Об этом идет речь на сайте ОП.

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Украина провела очередной раунд переговоров с Испанией по заключению договора безопасности на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке нашей страны.

Украинскую официальную делегацию, согласно указу президента, возглавляет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, однако этот раунд переговоров провел его заместитель Игорь Жовква, отметили в органе.

В результате, как отметил Жовква, соглашение с Испанией будет иметь "ряд особенностей по сравнению с другими подобными соглашениями", в частности в связи с тесными отношениями этого государства со странами Средиземноморья, Латинской Америки и Африки.

Стороны продолжили работу над проектом документа, усилили его ключевые положения и согласовали график переговоров и будущих мер по подписанию соглашения, – добавили в ОП.

12 января британский премьер Риши Сунак и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией.

Договор стал первым в сфере соглашений о безопасности по договоренности, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

13 января Жовква сказал, что некоторые из других стран уже передали тексты подобных соглашений Украине, они прорабатываются.

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