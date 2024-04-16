ОП: Безпекова угода з Іспанією матиме низку особливостей та відрізнятиметься від попередніх

Заступник глави ОП сказав, що це пов'язано з тісними стосунками Іспанії з країнами південних регіонів

Ігор Жовква (Фото: ОП)

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що двостороння безпекова угода з Іспанією матиме "низку особливостей" порівняно з документами, що були підписані з іншими країнами. Про це йдеться на сайті ОП.

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Україна провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо укладення безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни.

Українську офіційну делегацію, відповідно до указу президента, очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, проте цей раунд переговорів провів його заступник Ігор Жовква, зазначили в органі.

У результаті, як зазначив Жовква, угода з Іспанією матиме "низку особливостей порівняно з іншими подібними угодами", зокрема у зв’язку з тісними відносинами цієї держави з країнами Середземномор’я, Латинської Америки та Африки.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа, посилили його ключові положення та узгодили графік переговорів і майбутніх заходів з метою підписання угоди, – додали в ОП.

12 січня британський прем'єр Ріші Сунак та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією.

Договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, які до них приєдналися.

13 січня Жовква сказав, що деякі з інших країн вже передали тексти подібних угод Україні, вони опрацьовуються.

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