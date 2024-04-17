Безпекова угода України та США. ОП: Має працювати не гірше, ніж меморандум Штатів з Ізраїлем
Безпекова угода між Україною та США має працювати не гірше, ніж меморандум країни з Ізраїлем. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив під час робочої наради щодо підготовки американсько-українського безпекового договору.
"Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільних дій союзників під час нещодавнього відбиття масованої атаки Ірану на Ізраїль", – сказав він.
Єрмак уточнив, що угода має бути "взірцевою": враховувати реальні можливості США та найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод.
На нараді сторони провели два раунди переговорів щодо безпекової угоди та узгодили дії з підготовки до чергового раунду, який дасть змогу просунутися щодо тексту проєкту документа.
- 12 січня британський прем'єр Ріші Сунак та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією.
- 16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.
- 17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.
- 23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією – повний текст.
- Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.
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