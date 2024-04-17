Безпекова угода України та США. ОП: Має працювати не гірше, ніж меморандум Штатів з Ізраїлем

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Безпекова угода між Україною та США має працювати не гірше, ніж меморандум країни з Ізраїлем. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив під час робочої наради щодо підготовки американсько-українського безпекового договору.

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"Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільних дій союзників під час нещодавнього відбиття масованої атаки Ірану на Ізраїль", – сказав він.

Єрмак уточнив, що угода має бути "взірцевою": враховувати реальні можливості США та найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод.

На нараді сторони провели два раунди переговорів щодо безпекової угоди та узгодили дії з підготовки до чергового раунду, який дасть змогу просунутися щодо тексту проєкту документа.

12 січня британський прем'єр Ріші Сунак та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією.

16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.

17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.

23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією – повний текст.

Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.

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