Зеленский хочет видеть договор безопасности с США сильнейшим из всех заключенных ранее

Зеленский заявил, что соглашение безопасности Украины с США должно быть сильнейшим из уже заключенных договоров с другими союзниками

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина работает с США над заключением соглашения о безопасности, которое будет действовать в течение следующих 10 лет, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Он надеется, что этот договор будет "самым сильным" из всех ранее заключенных.

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"Наши команды работают над двусторонним соглашением по безопасности. Уже над конкретным текстом работаем. Цель наша в том, чтобы сделать это соглашение самым сильным из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, предстоящее соглашение будет содержать и финансовую, и политическую, и вооруженную поддержку со стороны американских союзников.

Этот договор должен быть "образцовым" и соответствующим "силе американского лидерства", добавил президент.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что соглашение между Украиной и США о безопасности должно работать не хуже, чем меморандум страны с Израилем.

12 января британский премьер Риши Сунак и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией.

16 февраля такое соглашение было подписано главой украинского государства и канцлером Германии Олафом Шольцем. Полный текст – здесь.

17 февраля Зеленский подписал соглашение с французским коллегой Макроном. Текст – здесь.

23 февраля Украина подписала договор о безопасности с Данией – полный текст.

Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности с 30 странами.

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