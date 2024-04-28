Зеленський хоче бачити безпекову угоду зі США найсильнішою з-поміж усіх укладених раніше

Зеленський заявив, що безпекова угода України зі США має бути найсильнішою з-поміж вже укладених ідентичних договорів з іншими союзниками

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна працює зі США над укладенням безпекової угоди, яка діятиме протягом наступних 10 років, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Він сподівається, що цей договір буде "найсильнішим" з-поміж усіх раніше укладених.

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"Наші команди працюють над двосторонньою безпековою угодою. Уже над конкретним текстом працюємо. Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найсильнішою з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, майбутня угода міститиме і фінансову, і політичну, і збройну підтримку з боку американських союзників.

Цей договір має бути "взірцевим" та таким, що відповідатиме "силі американського лідерства", додав президент.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак казав, що безпекова угода між Україною та США має працювати не гірше, ніж меморандум країни з Ізраїлем.

12 січня британський прем'єр Ріші Сунак та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією.

16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.

17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.

23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією – повний текст.

Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.

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