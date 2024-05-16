США готують ще один пакет терміново необхідної допомоги для України

Деталі поки не повідомляють

Карін Жан-П'єр (Фото: BONNIE CASH/EPA)

Сполучені Штати готують для України ще один пакет терміново необхідної допомоги. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

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За її словами, США працюють над ще одним пакетом терміново необхідної допомоги для України. Що саме буде у ньому не уточнюється.

Речниця нагадала про вчорашній візит державного секретаря Ентоні Блінкена до Києва й зазначила, що Сполучені Штати віддані тому, аби Україна продовжувала боротися за свою демократію та продовжувала боротися з агресією Росії.

Жан-П’єр зазначила, що США зосереджені на підтримці України, зокрема, продовжуватимуть це робити й щодо Харківщини, де українські сили ведуть "дуже запеклі бої".

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10 травня США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на $400 млн.

У його межах ЗСУ отримають ракети для систем Patriot і HIMARS, бойові машини піхоти Bradley та інше озброєння.

15 травня держсекретар Блінкен повідомив, що США виділять додаткові $2 млрд фінансової та військової допомоги для України.

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