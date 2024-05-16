США готують ще один пакет терміново необхідної допомоги для України
Сполучені Штати готують для України ще один пакет терміново необхідної допомоги. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
За її словами, США працюють над ще одним пакетом терміново необхідної допомоги для України. Що саме буде у ньому не уточнюється.
Речниця нагадала про вчорашній візит державного секретаря Ентоні Блінкена до Києва й зазначила, що Сполучені Штати віддані тому, аби Україна продовжувала боротися за свою демократію та продовжувала боротися з агресією Росії.
Жан-П’єр зазначила, що США зосереджені на підтримці України, зокрема, продовжуватимуть це робити й щодо Харківщини, де українські сили ведуть "дуже запеклі бої".
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- 10 травня США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на $400 млн.
- У його межах ЗСУ отримають ракети для систем Patriot і HIMARS, бойові машини піхоти Bradley та інше озброєння.
- 15 травня держсекретар Блінкен повідомив, що США виділять додаткові $2 млрд фінансової та військової допомоги для України.
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